Il governatore della Florida Ron De Santis ha dichiarato lo stato di emergenza in vista dell'arrivo dell'uragano Dorian, atteso per il fine settimana.

Dorian ha colpito le Isole Vergini Usa come uragano di categoria 1, minacciando ora le isole Vergini britanniche. L'occhio dell'uragano si sta invece allontanando da Puerto Rico, che potrebbe essere così risparmiata dall'ennesima catastrofe, dopo le distruzioni di Maria due anni fa. L'isola però ha già cancellato oltre 100 voli in arrivo o in partenza.

