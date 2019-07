Con un arrembaggio degno da film dei Pirati dei Caraibi, la Guardia Costiera americana ha intercettato e bloccato un semi-sottomarino dei narcos in movimento nel mezzo dell'Oceano Pacifico.

Il 'bottino' dell'operazione: oltre 7,7 tonnellate di cocaina del valore di 232 milioni di dollari (circa 230 milioni di franchi svizzeri).

Un video ripreso dalle autorità Usa e pubblicato oggi dalla Cnn, mostra l'inseguimento del semi-sommergibile da parte di una lancia della Guardia Costiera: la lancia si accosta all'imbarcazione in corsa e due agenti in tuta mimetica l'assaltano e cominciano a urlare in spagnolo "fermate la barca adesso". Uno degli agenti sbatte poi i pugni contro il portello del semi-sommergibile, da cui esce un uomo con le mani alzate.

Questa era una delle 14 operazioni condotte fra maggio e luglio dalla Guardia Costiera Usa davanti alle coste del Messico, che hanno portato al sequestro di 17,7 tonnellate di cocaina e 423 kg di marijuana del valore complessivo stimato in 569 milioni di dollari.

