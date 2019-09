Negli Stati Uniti in cinque anni quasi 30mila bambini al di sotto dei dieci anni sono finiti in manette. Lo rivelano le statistiche dell'Fbi per un periodo che va dal 2013 al 2017. Il numero sale alle stelle per la fascia di età tra i 10 ed i 12 anni: quasi 230mila.

Le statistiche sono emerse sull'onda di alcuni arresti di minori, trattati come piccoli adulti, in alcune scuole del paese. In particolare ad Orlando sono state arrestate due ragazzine di sei anni per reati minori. L'ufficiale responsabile è stato poi licenziato.

Negli Stati Uniti 34 Stati non hanno un'età minima per la delinquenza minorile mentre gli altri l'hanno fissata a dieci anni. In 24 stati invece non c'è un'età minima per trasferire i casi di delinquenza minorile ad un tribunale penale per adulti.

