15 febbraio 2018

USA: in calo le nascite, 1,77 bimbi per donna (-3,8%). Foto d'archivio.

Per la prima volta la fertilità sembra in picchiata anche in America, come già accadeva in altri Paesi occidentali.

Gli ultimi dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) mostrano che nell'anno 2017 - considerato statisticamente chiuso a settembre - ogni donna ha avuto statisticamente 1,77 bambini nati vivi. Rispetto al 2015, si tratta del 3,8% in meno.

Una proiezione del 'New York Times', prevede un totale di 3,84 milioni di nascite nel 2017, contro i 3,95 milioni del 2016.

