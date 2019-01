Gli orrori di Auschwitz saranno al centro di una mostra al Museum of Jewish Heritage di New York, la prossima primavera. Un'impresa che punta a dare una testimonianza del campo di sterminio dove furono uccisi un milione di ebrei.

La mostra - intitolata 'Auschwitz. Non molto tempo fa. Non molto lontano' - scrive il New York Times, permetterà di approfondire maggiormente l'Olocausto in un momento in cui i leader ebraici affermano che l'antisemitismo e' in crescita e il ricordo di ciò che è accaduto sta svanendo.

Tra i circa 700 manufatti c'è anche un vagone del tipo di quelli su cui venivano trasportati gli ebrei. "Questa mostra ricorda a tutti noi dove alla fine porta l'antisemitismo. E il mondo non ci dovrebbe tornare mai", ha detto Ronald Lauder, il filantropo che ha contribuito a raccogliere 110 milioni di dollari per preservare Auschwitz.

Neuer Inhalt Horizontal Line