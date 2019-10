Torna il timore di incendi in California (foto d'archivio)

Centinaia di migliaia di persone nel nord e nel centro della California sono senza corrente elettrica in queste ore a causa di un blackout pianificato dalle autorità per proteggere la popolazione contro il rischio di incendi.

La Pacific Gas and Electric Company (PG&E), riporta Newsweek, ha confermato che l'iniziativa 'Public Safety Power Shutoff' - ovvero l'interruzione del servizio in caso di emergenze - potrebbe interessare fino a 800mila utenti in 34 contee.

La decisione segue una serie di avvisi diffusi dal Servizio meteorologico nazionale di venti forti in vaste aeree della California settentrionale oggi e domani che favoriranno fenomeni di "incendi estremi". Da parte loro, le autorità ricorrono ai blackout pianificati per prevenire la diffusione degli incendi in condizioni di vento forte.

Il blackout, cominciato dopo la mezzanotte ora locale (le 9:00 in Svizzera), potrebbe durare circa 48 ore, ma la utility non esclude un periodo anche di "diversi giorni". Intanto, i funzionari della contea di Napa hanno stimato un massimo di cinque giorni.

