Un secondo pacco sospetto indirizzato all'ex vice presidente americano Joe Biden è stato intercettato in una struttura postale a Wilmington, Delaware. Lo riferiscono le autorità.

Un primo pacco era stato scoperto in un centro postale a New Castel, sempre in Delaware, Stato dove Biden ha casa e che ha rappresentato a lungo in Senato.

