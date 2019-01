Gli investitori cinesi si ritirano dal mercato immobiliare americano: nel 2018 gli acquisti di proprietà statunitensi da parte della Cina si sono attestati vicino ai minimi dal 2012. Lo riporta il Wall Street Journal citando dati di Real Capital Analytics.

Gli ultimi tre mesi dello scorso anno sono stati il terzo trimestre consecutivo durante il quale gli investitori cinesi hanno venduto più proprietà americane di quante non ne abbiano acquistate. Secondo gli osservatori, il trend segnala il pressing di Pechino sugli investitori a rimpatriare denaro in un momento di rallentamento economico come quello attuale.

