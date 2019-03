Ivanka Trump e il marito Jared Kushner hanno usato account email privati e servizi di messaggistica pubblici, quali WhatsApp, nell'ambito delle loro funzioni pubbliche alla Casa Bianca, in quella che potrebbe essere una violazione delle norme federali.

Lo riferisce il New York Times citando il parlamentare Elijah Cummings, che fa a sua volta riferimento alle dichiarazioni rilasciate a una commissione della Camera da Abbe Lowell, il legale di Ivanka e Jared Kushner. Lowell avrebbe anche precisato che Ivanka, la figlia-consigliera del presidente, non sarebbe in possesso di alcune delle email inviate al suo account personale se non quelle a cui avrebbe risposto.

