John Kelly, l'ex capo dello staff della Casa Bianca, avvertì il presidente Donald Trump: se "mi sostituisci con uno yes man" il rischio è l'impeachment. Lo afferma lo stesso Kelly che, guardando indietro, si pente delle sue dimissioni.

Kelly è convinto che se fosse rimasto le cose adesso sarebbero ben diverse. "Gli ho detto: qualsiasi cosa fai non assumere uno 'yes man', qualcuno che non ti dice la verità. Se lo fai credo che rischierai l'impeachment" racconta Kelly, secondo quanto riferiscono i media statunitensi.

"Mi fa male vedere cosa sta accadendo ora perché credo che se fossi ancora lì o se si fosse qualcuno come me, le cose sarebbero diverse", aggiunge. Kelly sembra così indicare che la responsabilità di quanto sta accadendo alla Casa Bianca sia di Mick Mulvaney, l'attuale capo dello staff, e di altri consiglieri che non stati in grado di tenere il presidente fuori dai guai.

