Donald Trump spara a zero contro il suo predecessore alla Casa Bianca Barack Obama

Barack Obama e Joe Biden sono dei "corrotti" e responsabili del "più grande scandalo della storia americana": così Donald Trump, intervistato da Fox News, torna sul Russiagate e sul caso Flynn.

Il tycoon ha ribattezzato "Obamagate" il tentativo dell'amministrazione Obama di farlo fuori, subito dopo la vittoria elettorale del 2016, creando ad arte le accuse verso il futuro ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, allo scopo di alimentare il Russiagate.

"C'è gente che dovrebbe andare in galera per questo e se tutto va nel verso giusto molte persone pagheranno", afferma Trump. "Se io fossi un democratico molti sarebbero in carcere da tempo".

