Il presidente degli Usa Donald Trump ha annunciato su Twitter che Kevin Hassett, presidente del consiglio economico della Casa Bianca, lascerà "a breve" l'amministrazione e che lo rimpiazzerà non appena ritornerà negli Stati Uniti.

Il presidente non ha fornito alcuna spiegazione per questa ennesima partenza di alto livello, ma lo ha ringraziato per il suo "grande lavoro" e lo ha definito un "vero amico".

