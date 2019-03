Heather Wilson, il numero uno dell'Air Force americana, lascia e torna alla carriera accademica.

Wilson, il cui addio è atteso il 31 marzo, è stata in corsa per diventare ministro della Difesa dopo Jim Mattis, ma nelle ultime settimane Pat Shanahan, l'attuale ministro della Difesa ad interim, sembra in pole position per l'incarico.

