Questo contenuto è stato pubblicato il 12 marzo 2018 18.05 12 marzo 2018 - 18:05

I legali di Trump stanno cercando di impedire che la Cbs mandi in onda un'intervista a Stormy Daniels, al secolo Stephanie Clifford, presunta amante del magnate nel 2006. Lo scrive Buzzfeed.

La porno star e' stata intervista da Anderson Cooper per '60 Minutes'. La messa in onda e' prevista nel corso della puntata di domenica prossima.

Vuole restituire denaro

L'attrice porno afferma di voler restituire i 130 mila dollari ricevuti dall'avvocato personale di Donald Trump nel 2016 sulla base di un accordo per garantire il suo silenzio sulla presunta relazione avuta con Donald Trump. In cambio la donna chiede che tale accordo venga revocato. Lo riferisce il New York Times.

