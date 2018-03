Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

2 marzo 2018 - 18:13

Da est a ovest il maltempo crea di nuovo allarme negli Stati Uniti. La costa atlantica è alle prese con il "noreaster", un fenomeno meteorologico caratterizzato da forti venti e tempeste e che nelle prossime ore potrebbe trasformarsi in bomba ciclonica.

Si tratta di calo drastico della pressione causato dall'incontro di due masse d'aria, una calda proveniente dal Golfo del Messico e una fredda proveniente dal nord-ovest. Il risultato è una combinazione 'esplosiva' con abbassamento veloce della temperatura e una massa d'aria che ruota in senso antiorario con venti molto forti.

Lungo il suo tragitto la tempesta interesserà in diversi modi circa 80 milioni di persone. L'allarme è per il rischio allagamenti e le autorità hanno già allertato i residenti più vicini alla zona costiera di prepararsi ad un'evacuazione in caso di innalzamento della marea.

Oltre alla tempesta, potrebbe verificarsi anche una forte nevicata. Sia in Massachusetts che a nord dello stato di New York potrebbero cadere oltre 30 cm di neve. Allerta venti, inoltre, anche negli aeroporti di New York. A La Guardia nei cantieri di lavoro sono state messe in sicurezza le gru.

Non se la passa meglio il sud della California dove, nell'area già flagellata dagli incendi dei mesi scorsi, è stata ordinata l'evacuazione a causa del rischio alluvioni. L'ordine è scattato per circa 30'000 residenti della contea di Santa Barbara.

