Un fiume di persone a Washington. Una marea umana a Boston, Chicago, New York, Los Angeles, Portland in Oregon. Da est a ovest. Da nord a sud. Fino in Texas, a ridosso della frontiera fra Usa e Messico, al grido di "Famiglie Unite".

Al centro della mobilitazione, che parte dalla capitale, l'appello accorato alla riunificazione delle famiglie di migranti separate al confine: i cartelli sono espliciti come la piazza ha abituato fin dall'indomani dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Ma questa volta l'immagine di bambole rinchiuse in gabbie tocca nel profondo un'opinione pubblica che da giorni fa sentire la sua voce con focolai di proteste.

Centinaia di migliaia di persone in tutto il paese. Circa 700 gli eventi, grandi e piccoli. "Non come la marcia delle donne all'indomani dell'insediamento di Trump. Forse c'era più gente anche alla manifestazione contro le armi a marzo. Ma la mobilitazione resta massiccia per un evento organizzato in pochi giorni e tramite il tam tam via web", spiega Martha Taylor guardando scorrere il fiume di gente lungo Pennsylvania Avenue a Washington, diretto verso la sede del Congresso a Capitol Hill: "Del resto molti potevano anche decidere di non venire, visto che i giudici hanno già stabilito che le famiglie devono essere ricongiunte. Ma non ce la sentiamo di lasciar fare, ce ne dobbiamo occupare in prima persona".

Così fin dal mattino a Lafayette Square, sull'uscio della Casa Bianca, centinaia di persone si sono riunite sotto un palco dove si sono avvicendati gli appelli: quelli della cantante Alicia Keys (arrivata con il figlioletto di 7 anni) e dell'attrice America Ferrera. Ma anche quelli di bambini fra i sette e i 10 anni che hanno letto lettere di sostegno ai loro coetanei migranti separati dalle loro famiglie. Ma il presidente Trump alla Casa Bianca non c'era. È in New Jersey per trascorrere il weekend nel suo golf club.

