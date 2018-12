Usa: Marina militare cancella punizione a 'pane e acqua'

Una vecchia regola che sembra uscita da una storia di pirati, eppure ad oggi a bordo delle navi della Marina Militare americana sarebbe possibile punire un membro dell'equipaggio di basso grado costringendolo a "pane e acqua".

Non sarà più così dal prossimo primo gennaio, ovvero da quando entrerà in vigore il nuovo codice approvato nel 2016 dal Congresso che prevede l'introduzione di una serie di cambiamenti volti a rendere più giusto ed efficiente il sistema della giustizia a bordo.

Lo ricorda il New York Times, sottolineando che i comandanti di navi e più in generale nelle forze armate avranno ancora l'autorità di punire infrazioni minori senza ricorrere a processi e giudizi di grado differente, ma una delle novità - su cui si era tentato a lungo di intervenire ma senza successo - è la totale eliminazione di quella regola che autorizzava i comandanti delle navi ad imporre 'razioni ridotte' per i marinai per fino a tre giorni alla volta.

