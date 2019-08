Raid degli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement, l'agenzia federale americana per il contrasto all'immigrazione clandestina, in alcune fabbriche in Mississippi. Il bilancio è di 680 persone arrestate, per lo più ispanici.

Si tratta della maggiore operazione contro l'immigrazione clandestina degli ultimi 10 anni. Fra gli impianti per la lavorazione del pollame visitati dagli agenti c'è quello di Koch Food a Morton: i lavoratori fermati sono stati caricati su tre autobus e trasportati in un hangar per i controlli.

