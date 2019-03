Bufera su alcune delle più prestigiose università Usa, da Yale a Stanford, travolte da un'inchiesta sul pagamento di mazzette per l'ammissione dei figli di ricchi imprenditori e di attrici di Hollywood.

Tra queste Felicity Huffman, resa famosa dalla serie tv "Casalinghe disperate". La procura di Boston ha incriminato 50 persone, tra cui la stessa Huffman, come pure coach e counselor privati accusati di aver ricevuto milioni di dollari per aiutare gli studenti ad essere ammessi come atleti a prescindere dalle loro abilità accademiche o sportive.

Al centro del giro di corruzione, secondo l'accusa, una società di lucro per l'ammissione ai college fondata nel 2007 e basata a Newport Beach, California: The Edge College & Career Network, nota semplicemente anche come 'The Key' (La chiave, ndr), che veniva pagata da genitori ricchi e potenti per aiutare i loro figli a superare con la frode gli esami di ammissione e per confezionare credenziali sportive. William Rick Singer, il proprietario della società, è stato incriminato per crimine organizzato, riciclaggio, ostruzione della giustizia e cospirazione per frodare gli Stati Uniti.

Tra gli accusati anche un designer di moda e un avvocato di fama. Il procuratore del distretto del Massachusetts, Andrew E. Lelling, ha definito il caso lo scandalo il più grande del genere mai perseguito dal dipartimento di giustizia.

