Gli Usa potrebbero rinviare a dopo le prossime elezioni israeliane la presentazione del piano di pace per il Medio Oriente. Lo scrivono alcuni media americani.

Questi osservano che la visita a Gerusalemme del genero-consigliere del presidente Donald Trump, Jared Kushner, per promuovere il piano sembra perdere improvvisamente la sua restante energia dopo la crisi politica apertasi ieri nel Paese.

Senza alcuna garanzia che Benjamin Netanyahu, alleato di Trump, resti al potere dopo l'estate, qualsiasi progresso fatto da Kushner rischia infatti di essere annullato dal prossimo governo israeliano.

Le nuove elezioni sono fissate per il 17 settembre e il nuovo esecutivo potrebbe non insediarsi sino a ottobre. Ma in quel periodo il tycoon sarà in piena campagna elettorale e, ad un anno dalle presidenziali, non potrà offrire garanzie a lungo termine per conto degli Usa.

Neuer Inhalt Horizontal Line