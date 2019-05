Il segretario al Tesoro statunitense, Steven Mnuchin, era contrario ai dazi contro il Messico. Lo riporta Cnbc citando alcune fonti, secondo le quali a essere contrario sarebbe stato anche il rappresentate americano per il Commercio, Robert Lighthizer.

A sorpresa il presidente degli Usa Donald Trump ha annunciato tariffe su tutto il Made in Mexico che entra negli Stati Uniti: i dazi scattano il 10 giugno e sono inizialmente fissati al 5%. Ma - avverte l'inquilino della Casa Bianca - saliranno gradualmente fino al 25% in ottobre e resteranno a tale livello fino a quando la crisi dell'immigrazione illegale non sarà risolta.

