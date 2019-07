Viaggiava con un lanciamissili in valigia che voleva tenere come "ricordo" dei suoi mesi di stanza in Kuwait, ma gli agenti doganali - pur riconoscendo che si trattava di un militare - sono stati intransigenti.

Le armi belliche non sono permesse né nel bagaglio a mano, né in quello consegnato al check-in.

Gli agenti della sicurezza dell'aeroporto internazionale di Baltimore/Washington, nel Maryland - riporta la Bbc online - non credevano ai loro occhi quando hanno aperto la sua valigia e hanno visto il lanciamissili, di cui l'emittente britannica pubblica l'immagine fra gli indumenti e gli oggetti personali del soldato.

Il soldato ha spiegato che l'arma era solo un "souvenir" dal Kuwait, ma non c'è stato niente da fare e il lanciamissili è stato subito consegnato alle autorità statali per essere distrutto.

"L'uomo, un residente di Jacksonville, Texas, ha detto ai funzionari di essere un militare in servizio - ha reso noto in un comunicato la Transportation Security Administration (TSA), l'agenzia Usa per la sicurezza nei trasporti -. Fortunatamente l'oggetto non era un dispositivo attivo: è stato confiscato e consegnato al corpo dei vigili del fuoco dello Stato per essere smaltito in modo sicuro. L'uomo ha potuto proseguire il suo viaggio".

