Tre donne e il loro sequestratore sono stati ritrovati morti in un ospizio per veterani in California, dopo una sparatoria seguita a diverse ore di inutili trattative con la polizia.

La casa di riposo per veterani di guerra - la più grande del Paese, nella Napa Valley, in California - è stata attaccata da un uomo che indossava un giubbotto anti proiettili e che portava un fucile automatico.

I negoziatori hanno tentato di convincere l'uomo ad arrendersi e a liberare gli ostaggi, tutti ospiti della struttura, ma invano. La polizia ha detto di conoscere la sua identità, ma non l'ha resa nota e ignora il motivo del gesto.

