Trentaquattro persone sono morte nell'incendio di un'imbarcazione al largo delle coste della California, vicino all'isola di Santa Cruz. I cinque membri dell'equipaggio sono riusciti a mettersi in salvo.

Lo ha confermato Aaron Bemis, capo della Guardia costiera, secondo cui quando l'incendio è scoppiato sull'imbarcazione alle 3.14 ora locale (le 12.14 in Svizzera), i passeggeri si trovavano sotto coperta a dormire e probabilmente sono stati avvolti dalle fiamme nel sonno.

I cinque membri dell'equipaggio erano sopra il ponte e sono riusciti a mettersi in salvo. I 34 passeggeri erano partiti per una crociera di tre giorni per fare delle immersioni subacquee. Avrebbero dovuto far rientro in serata oggi.

