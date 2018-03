Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 settembre 2012 10.20 02 settembre 2012 - 10:20

Hal David, il famoso autore di canzoni che ha vinto un Oscar e un Grammy Award, è morto a Los Angeles all'età di 91 anni. David ha collaborato in molte occasioni con Burt Bacharach e fra i suoi successi si annoverano 'Do you know the way to San José' e 'I say a little prayer'.

