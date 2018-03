Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

John Gavin in un'immagine del 1967.

È morto a 86 anni nella sua casa di Beverly Hills in California il celebre attore John Gavin, noto per la sua bellezza, sul set di film leggendari come Spartacus (nei panni di Giulio Cesare) e Psycho (dove era Sam Loomis).

Fu anche ambasciatore in Messico su incarico del presidente Ronald Reagan, ruolo che ricoprì dal 1981 al 1986.

Nato a Los Angeles l'8 aprile 1931 da padre cileno e madre messicana (il suo vero nome era John Anthony Golenor Pablos), debuttò negli anni '50 e divenne il protagonista di Tempo di vivere (tratto dal romanzo sulla Seconda Guerra mondiale "Tempo di vivere, tempo di morire" di Erich Maria Remarque) cosa che lo fece conoscere al grande pubblico.

Recitò anche con Sophia Loren in Olympia e nel 1971 fu scritturato come James Bond in Agente 007 - Una cascata di diamanti, ruolo che però poi fu affidato allo scozzese Sean Connery.

