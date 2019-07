Robert Morgenthau, l'ex procuratore di New York, è morto all'età di 99 anni. Per più di 40 anni è stato l'assillo dei gangster e dei politici corrotti, ed è stato il confidente di sindaci e governatori dello stato di New York.

Morgenthau proveniva da una famiglia ricca e nota: suo nonno era ambasciatore ai tempi del presidente Woodrow Wilson, mentre suo padre è stato segretario al Tesoro del presidente Franklin Delano Roosvelt.

