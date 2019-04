Il Congresso può ancora determinare se il presidente americano Donald Trump abbia commesso ostruzione di giustizia. È quanto si legge nel rapporto del procuratore speciale Robert Mueller.

Nel rapporto si precisa che a Trump non è stato inviato alcun mandato di comparizione per mancanze di prove sufficienti e per evitare ritardi.

I legali del presidente americano definiscono le conclusioni del rapporto di Mueller una "vittoria totale".

Neuer Inhalt Horizontal Line