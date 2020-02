Le 'big five' dell'hi-tech statunitense finiscono nel mirino della Federal Trade Commission (Ftc).

L'authority antitrust vuole vederci chiaro sulle acquisizioni degli ultimi anni e così ha chiesto ad Amazon, Apple, Facebook, Microsoft e Google tutte le informazioni sulle operazioni compiute dal 2010 ad oggi. Un mossa che potrebbe aprire la strada a una serie di indagini.

La richiesta di informazioni, comunque, non dovrebbe riguardare le operazioni più importanti degli ultimi anni, come l'acquisto da parte di Facebook di Instagram e di WhatsApp, che già sono state a suo tempo al vaglio delle autorità federali.

Piuttosto si indagherà sulle acquisizioni più piccole, quelle che di solito non necessitano di una particolare notifica alle autorità antitrust e che hanno un valore inferiore ai 90 milioni di dollari. La mossa della Ftc è tesa a comprendere meglio come le Big Tech usano le acquisizioni per accumulare potere e come i dati delle società acquisite vengono utilizzati.

