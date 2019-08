Saoirse Roisin Hill, 22 anni, nipote di Robert F. Kennedy e Ethel Kennedy, è stata trovata morta nella residenza della famiglia Kennedy a Cape Code. Lo ha affermato la famiglia in una nota.

"Si batteva per i diritti umani e per la promozione delle donne, lavorava con le comunità indigene per costruire scuole in Messico" mette in evidenza la famiglia Kennedy nel comunicato. La giovane donna potrebbe essere morta di overdose.

