Il repubblicano Dan Bishop, sostenuto da Donald Trump che fino all'ultimo ha fatto campagna in suo favore, ha vinto di misura le elezioni speciali in North Carolina per un seggio alla Camera.

Nello stesso distretto nelle elezioni presidenziali del 2016 Trump vinse con un vantaggio di circa 16 punti, a dimostrazione di quanto nel 2020 non sarà facile per il tycoon ripetere lo stesso exploit.

Si può ritenere soddisfatto della sconfitta sul filo di lana del democratico Dan McCready in uno dei distretti più conservatori degli USA che è in mano ai repubblicani dagli anni '60.

"Una grande notte per il partito repubblicano", ha esultato Trump su Twitter, riferendosi anche alla vittoria di Greg Murphy che ha conquistato un seggio alla Camera in un altro distretto dello Stato.

