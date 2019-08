Novartis ha perso una causa negli USA contro la concorrente americana Amgen relativa al medicinale Enbrel (Etanercept): la Corte distrettuale federale del New Jersey ha respinto ieri la richiesta del gruppo farmaceutico basilese di dichiarare nulli due brevetti.

In una nota diffusa ieri sera Novartis ha subito annunciato che la filiale Sandoz inoltrerà ricorso contro la decisione e che le parti si sono accordate su un procedimento d'appello accelerato.

Nel 2016 la Food and Drug Administraton, l'agenzia americana per i farmaci, aveva dato il via libera a Sandoz di vendere negli Stati Uniti il preparato biosimilare (farmaco biotecnologico che presenta proprietà simili, ma non identiche, a quelle di un altro) Erelzi; decisione contro cui Amgen aveva ricorso e per cui l'Erelzi non è tuttora sul mercato.

Secondo Sandoz Amgen ha fatto valere due brevetti ottenuti da Roche e "tenta con essi di prolungare la protezione dell'Etanercept fino al 2029". L'Enbrel, utilizzato tra l'altro contro l'artrite e la psoriasi, nel 2018 ha generato un giro d'affari di oltre 5 miliardi di dollari.

