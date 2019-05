KEYSTONE/AP/JAE C. HONG

Nuove grane giudiziarie per Michael Avenatti, l'ex legale di Stormy Daniels, la pornostar che afferma di avere avuto una relazione con Donald Trump.

Sul controverso avvocato pendono ora un'accusa di estorsione nei confronti della Nike e un'altra per truffa proprio nei confronti di Daniels.

Avenatti, su cui pendono già altri capi di accusa nello stato di New York e in California, è in particolare accusato di aver chiesto alla Nike ingenti somme di denaro minacciando di diffondere informazioni imbarazzanti sul gigante dell'abbigliamento sportivo.

