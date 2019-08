Nuova allerta a New York per un terzo oggetto sospetto rinvenuto a Manhattan, nella zona di Chelsea. Sono in corso le indagini, mentre l'area tra la 16ma strada e la 7ma Avenue è stata transennata dalla polizia.

In precedenza erano state rinvenute due pentole a pressione nella stazione della metro di Fulton Street, nella zona del World Trade Center, ma gli artificieri non hanno trovato alcuna traccia di esplosivo.

