Il Dipartimento di Giustizia americano terrà una conferenza stampa oggi alle 9.30 locali (ore 15.30 in Svizzera) sul rapporto del procuratore speciale per il Russiagete Robert Mueller. La pubblicazione del rapporto è attesa fra le 17.00 e le 18.00 svizzere.

La conferenza stampa sarà tenuta dal ministro della giustizia William Barr e dal vice ministro Rod Rosenstein. Mueller non sarà presente.

In un'intervista alla radio Wmal Dc, il presidente americano Donald Trump ha affermato di non escludere una sua conferenza stampa dopo la pubblicazione del rapporto. Secondo il New York Times, il Dipartimento di Giustizia ha discusso in più occasioni con la Casa Bianca del rapporto. Secondo alcune fonti negli ultimi giorni ci sarebbero state numerose conversazioni fra i funzionari del Dipartimento di Giustizia e i legali della Casa Bianca. Colloqui utili agli avvocati del presidente per respingere il rapporto e mettere a punto strategie su come rispondere a eventuali accuse.

Media americani riferiscono che il Dipartimento di Giustizia dovrebbe consegnare ad alcuni membri del Congresso una versione più completa del rapporto rispetto a quella che sarà resa pubblica. Dalla versione pubblica saranno infatti eliminati, come previsto dalla legge, i passaggi delle testimonianze davanti al gran jury e le parti che l'intelligence ritiene non debbano essere rese note.

Neuer Inhalt Horizontal Line