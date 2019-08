Keystone/AP Bureau of Land Management/ANONYMOUS

L'Epa, l'agenzia federale americana per la protezione dell'ambiente, ha comunicato al suo staff di esperti e scienziati che non si opporrà più al progetto di una miniera d'oro e di rame in uno degli ambienti più incontaminati della Terra, l'Alaska.

Un progetto che fu stoppato da Barack Obama dopo l'allarme lanciato in un rapporto degli studiosi: la miniera devasterebbe l'intero habitat della baia interessata, la Bristol Bay, che è una riserva di salmoni e di altre specie di pesci tra le più preziose al mondo.

La decisione dell'Epa - riferisce la Cnn citando fonti dell'agenzia - è stata presa il giorno dopo l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il governatore dell'Alaska, Mike Dunleavy, avvenuto a bordo dell'Air Force One che fece scalo nello Stato più a nord degli Usa di ritorno dal G20 in Giappone.

La decisione è destinata tra la altre cose a provocare tensioni con la popolazione dei nativi.

