Potrebbero essere stati causati da qualche contaminante o sostanza contraffatta, e non dai normali prodotti usati per 'svapare', i casi di malattie polmonari in persone che usavano sigarette elettroniche che stanno emergendo negli Usa.

Lo afferma il Washington Post, che cita fonti investigative, secondo cui i casi sospetti sarebbero ormai 354, con un morto segnalato la scorsa settimana.

Sotto la lente ci sono alcune sostanze adulteranti nei prodotti per svapare che contengono Thc, il principio attivo della cannabis, che potrebbero essere state usate anche nei liquidi a base di nicotina. A far propendere per questa spiegazione sono la comparsa improvvisa dei casi e la loro severità, che fanno pensare a qualche contaminazione piuttosto che a prodotti standard in uso da molti anni.

