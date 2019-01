Circa tre quarti degli Stati Uniti saranno nella morsa di un gelo eccezionale questa settimana. A cause di un vortice polare, oltre 250 milioni di americani saranno alle prese con le temperature più fredde degli ultimi 25 anni.

"Se avete 25 anni o meno - ha commentato il meteorologo della Cnn Tom Sater - non avete mai sentito così freddo". Quando ancora non è stato raggiunto il picco, il gelo ha già causato la morte di due persone, una in Minnesota e una in Illinois, mentre quasi 3500 voli sono già stati cancellati. In particolare a Chicago, domani la colonnina di mercurio toccherà -25 gradi. Il maltempo non risparmierà neanche gli stati più caldi del sud e la neve potrebbe arrivare in Alabama e Mississippi.

