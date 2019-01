La speaker della Camera del Congresso americano Nancy Pelosi accusa la Casa Bianca di aver svelato i piani del suo viaggio in Afghanistan, dove era pronta ad andare anche con un volo commerciale dopo che Donald Trump le ha negato l'uso di un aereo militare.

Per questo - afferma Pelosi in una dichiarazione - "ho dovuto rinviare la missione per motivi di sicurezza".

"Il servizio di sicurezza del Dipartimento di stato - afferma il portavoce della speaker Pelosi, Drew Hammil - ci ha comunicato una valutazione aggiornata sulle possibili minacce legate al viaggio, spiegando che l'annuncio del presidente su questa delicata missione ha enormemente aumentato i rischi per la delegazione del Congresso, ma anche per le truppe sul posto, per gli uomini della sicurezza e per gli altri funzionari coinvolti nel viaggio".

Il portavoce accusa quindi la Casa Bianca di aver svelato anche la possibilità che la missione potesse essere portata a termine utilizzando un volo commerciale, soluzione a cui la delegazione del Congresso era pronta a ricorrere.

