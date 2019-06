La speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, durante un incontro con i vertici del partito democratico ha detto che vorrebbe vedere il presidente americano Donald Trump "in prigione".

Pelosi ha incontrato tra gli altri anche il presidente della commissione Giustizia della Camera a guida democratica, Jerry Nadler, il quale vorrebbe avviare il procedimento di impeachment nei confronti del tycoon, ma lei ritiene che non sia il momento.

"Non voglio vederlo messo sotto accusa, lo voglio vedere in prigione", ha spiegato la speaker, secondo quanto rivelato da fonti informate ai media Usa. Le medesime fonti hanno precisato che Pelosi, invece del processo di impeachment, preferirebbe che Trump fosse sconfitto alle urne l'anno prossimo e poi processato per i suoi presunti reati.

