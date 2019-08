Il segretario alla Difesa americano, Mark Esper, conferma la morte di Hamza bin Laden, il figlio ed erede di Osama bin Laden.

"È quello che mi sembra di capire. Non ho i dettagli e anche se li avessi non sono sicuro che potrei condividerli", dice Esper in un'intervista a Fox.

