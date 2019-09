L'autore della sparatoria in Texas non aveva il diritto di acquistare armi

Aaron Ator, 36 anni, l'autore della sparatoria in Texas in cui sono morte sette persone mentre altre 22 sono rimaste ferite, era stato bandito a livello federale dal possesso o dall'acquisto di un'arma dopo che una corte aveva stabilito che era mentalmente disabile.

Lo riferisce il Wall Street Journal citando fonti delle forze dell'ordine.

Ator aveva comprato il fucile d'assalto Ar-15 usato nell'attacco attraverso una vendita privata aggirando così i controlli, i cosiddetti background check. In precedenza l'uomo aveva tentato di acquistare un'arma ma non ci era riuscito proprio perché il sistema nazionale dei controlli lo aveva segnalato come mentalmente disabile.

