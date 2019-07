Il miliardario Tom Steyer scende in campo per Usa 2020.

Il miliardario anti-Trump Tom Steyer si candida ufficialmente alla Casa Bianca tra le fila dei democratici, di cui è uno dei maggiori donatori.

In un video di quattro minuti in cui annuncia la sua discesa in campo spiega come i punti centrali della sua piattaforma siano ridurre l'influenza delle grandi corporation sulla politica e la lotta ai cambiamenti climatici. Nei mesi scorsi Steyer si era schierato a favore dell'impeachment del presidente.

Il magnate si è impegnato a spendere almeno 100 milioni di dollari nella campagna, ha annunciato un suo portavoce. La cifra supera il totale delle somme raccolte nell'ultimo trimestre dai cinque principali candidati presidenziali democratici: Joe Biden, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Bernie Sanders e Kamala Harris.

