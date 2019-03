L'Fbi ha compiuto lo scorso anno più arresti per terrorismo interno che legati e ispirati a gruppi del terrore internazionale, quali l'Isis. Lo riporta il Washington Post.

Il giornale cita alcune fonti, secondo le quali l'azione antiterrorismo condotta dalle autorità americane è ampia e lontana dagli occhi del pubblico.

Ogni anno l'Fbi indaga infatti su migliaia di persone, di cui centinaia vengono incriminate. ''Il pubblico e i media ne vedono però solo una piccola parte'', riporta il Washington Post, mettendo in evidenza anche come molti degli arrestati durante le indagini per terrorismo sono accusati di offese non legate al terrorismo e di reati più semplici.

Nel 2017 l'Fbi ha arrestato circa 110 persone, sulle quali aveva avviato indagini per azioni ispirate ad Al Qaida o all'Isis. Di questi solo 30 sono stati accusati di atti terroristici. Nei confronti degli altri sono state avanzate accuse per possesso di armi, droga o violazioni delle norme sull'immigrazione. Sempre nel 2017 l'Fbi ha arrestato invece 150 sospettati per terrorismo interno.

