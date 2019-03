Quasi 39'000 bambini e adolescenti dai 5 ai 18 anni sono stati uccisi dalle armi da fuoco negli Stati Uniti dal 1999 il 2017. Un numero che ha superato negli ultimi anni quello di poliziotti e militari morti in azione.

Una vera e propria "epidemia", come la definiscono gli scienziati. A rivelarlo è un nuovo studio pubblicato sull'American Journal of Medicine.

"È triste che nel 2017 siano stati uccisi in servizio 144 agenti di polizia e circa 1000 militari attivi, mentre 2462 bambini in età scolare sono morti per le armi da fuoco", ha spiegato Charles Hennekens del Florida Atlantic University's Schmidt College of Medicine, autore principale dello studio.

Il dossier ha rivelato che la causa dei decessi dei minori a causa della armi è dovuto per il 61% ad aggressioni, per il 32% a suicidi, per il 5% a motivi accidentali e per il 2% a cause indeterminate. Hennekens ha definito questa epidemia una grande sfida per la sanità pubblica e per la politica americana, sottolineando come il tasso dei morti a cause della armi da fuoco negli Stati Uniti è da sei a nove volte superiore rispetto ad altre nazioni sviluppate.

