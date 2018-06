Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 giugno 2018 20.08 17 giugno 2018 - 20:08

È polemica dopo l'annuncio della Casa Bianca che Donald Trump intende nominare come capo del Consumer Financial Protection Bureau, l'ufficio preposto alla tutela dei consumatori, Kathy Kraninger.

La donna è accusata dai suoi detrattori di non avere nessuna esperienza nel settore. Inoltre sarebbe stata suggerita dal direttore del budget della Casa Bianca Mick Mulvaney, di cui è la vice.

Mulvaney è anche capo ad interim dello stesso Bureau, quindi si teme che potrà continuare ad esercitare la sua influenza nell'organismo, dove non ha brillato per impegno a favore dei consumatori. La nomina deve essere approvata in Congresso, dove i dem promettono battaglia.

Neuer Inhalt Horizontal Line