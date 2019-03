La senatrice repubblicana Martha McSally, la prima top gun a volare in combattimento, ha rivelato di essere stata stuprata da un superiore nell'aeronautica.

L'ex pilota, una veterana con 26 anni di servizio, ha raccontato la sua esperienza in un'audizione al Senato per prevenire gli assalti sessuali e migliorare la risposta delle autorità.

McSally ha spiegato di non aver denunciato l'aggressore perché non credeva nel sistema, era confusa e si vergognava.

"Sono rimasta in silenzio per molti anni, ma più tardi nella mia carriera, mentre l'esercito era alle prese con gli scandali, e le sue risposte erano completamente inadeguate, ho sentito la necessità di far conoscere ad alcune persone che anche io ero una sopravvissuta", ha detto con un nodo alla gola mentre dettagliava quanto le era successo.

"Ero inorridita - ha aggiunto - da come fosse gestito il mio tentativo di condividere generalmente le mie esperienze. Mi sono quasi separata dall'Air Force a 18 anni di servizio per la mia disperazione. Come molte vittime, ho sentito che il sistema mi stava stuprando di nuovo ovunque".

