Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 giugno 2018 21.55 12 giugno 2018 - 21:55

Nuovo supertuesday in Usa per le primarie delle elezioni di Midterm. Oggi sono chiamati al voto cinque stati (South Carolina, Virginia, Nevada, Maine e North Dakota) per scegliere i nominee per la Camera, il Senato e alcune cariche di governatori.

Sarà un altro banco di prova per testare l'effetto Trump fra i repubblicani e le dinamiche interne al partito democratico, ancora fortemente diviso tra l'alta liberal e quella più tradizionalista.

Neuer Inhalt Horizontal Line