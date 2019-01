Un'ex guardia del corpo dell'ex boss del narcotraffico Joaquin El Chapo Guzman ha testimoniato ieri durante il processo in corso a New York di avere visto il suo capo uccidere tre persone, inclusa una che ha seppellito quando era ancora viva.

Si tratta dei primi tre omicidi attribuiti direttamente a El Chapo finora emersi al processo iniziato tre mesi fa in una Corte federale di Brooklyn, riporta il Guardian.

L'ex guardia del corpo, il 39enne Isaías Valdez Ríos, ha detto che nel 2006-2007 Guzman sparò a un membro di un cartello rivale e lo seppellì quando l'uomo stava ancora "ansimando".

In un'altra occasione nello stesso periodo Guzman, oggi 61enne, ha torturato due membri di un altro cartello rivale per circa tre ore e poi li ha uccisi a colpi di pistola e li ha gettati in un fosso dove era stato acceso un falò e ha detto ai suoi uomini: "Non voglio che rimangano ossa", ha inoltre testimoniato Valdez.

