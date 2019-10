I quattro senzatetto uccisi a Manhattan, e un quinto rimasto gravemente ferito, sono stati colpiti a morte con un tubo metallico da un altro senzatetto di 24 anni, ora agli arresti.

Lo ha riferito in conferenza stampa Michael Baldassano, capo degli investigatori del distretto. "Per ora sembrano solo attacchi casuali, nessuno è stato colpito per motivi di razza, età o altro", ha aggiunto.

